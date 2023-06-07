В конце года Минобороны разорвет договор с Zītari LZ о поставке продовольствия для армии

Министерство обороны достигло договоренности с предприятием Zītari LZ о досрочном расторжении договора об обеспечении продовольствием Национальных вооруженных сил (НВС). Об этом сообщила министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение).

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Госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс добавил, что договор будет расторгнут 31 декабря этого года, сообщает агентство LETA. В том числе, достигнуто соглашение о том, что коммерсант не будет предъявлять Министерству обороны никаких претензий, а государство соответственно не понесет никаких убытков. Министр Инара Мурниеце также подчеркнула, что финансовых потерь за время действия контракта не было.

Параллельно ведется работа по организации новой закупки. Указанная дата расторжения контракта была выбрана исходя из того, что сейчас ведется работа по организации новой закупки. Эта процедура требует времени — примерно полгода.

На сегодняшний день Национальные вооруженные силы (NBS) выплатили компании Zītari LZ около 30 000 евро, и на данный момент поставлено продовольствие на сумму 1,5 миллиона евро. НВС платит компании примерно от 12 000 до 14 000 евро в месяц, по данным руководства оборонного ведомства.

Руководство оборонного ведомства подтвердило, что выводы проверок, проведенных самим Минобороны в отношении указанной закупки, "во многом перекликаются" с выводами проверки Государственного контроля.

Напомним, что сегодня, 7 июня, Госконтроль заявил, что скандальный контракт о закупке Министерством обороны продовольствия на сумму в 220 млн евро должен быть расторгнут, поскольку он не отвечает потребностям Национальных вооруженных сил. Грубейшие нарушения, допущенные на всех этапах проведения закупки, свидетельствуют о том, что при возникновении действительно кризисной ситуации государство не смогло бы обеспечить армию продовольствием.