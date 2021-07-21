В конце июля ограничат движение по некоторым крупным улицам Риги

В Старой Риге снимают клип, на улице Бергю ремонтируют водопровод, на улице Карля Ульманя ремонтируют барьеры — из-за этого будут внесены изменения в организацию дорожного движения, предупреждает пресс-служба Рижской думы.

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В Старой Риге 22 июля будут снимать промо-клип к соревнованиям по эндуро Red Bull Rough Ride. В случае необходимости на короткое время (до пяти минут, пока идут съемки) может быть закрыто или ограничено движение транспорта, пешеходов и велосипедов в следующих местах:

улица Трокшню, в период с 12:00 до 13:00;

Домская площадь, с 13:00 до 14:00;

улица Калькю, с 14:00 до 15:00;

возле Памятника свободы, с 15:00 до 16:00;

аллея бульвара Бривибас, с 16:00 до 17:00.

За съемки отвечает компания Baltic Promo.

На улице Бергю будут ремонтировать канализацию и водопровод. С 22 июля по 31 октября будет ограничено движение по этой улице, от Бривибас гатве до остановки общественного транспорта "улица Рожу".

На улице Карля Ульманя гатве (Юрмальское шоссе) возле съезда с улицы Юркалнес с 26 по 30 июля будут ремонтировать ограничительные барьеры. Будет ограничено движение в сторону Юрмалы.

На улице Твайка с 26 июля по 15 декабря в связи с ремонтными работами будет закрыт для движение участок от дома №52 до дома 56.