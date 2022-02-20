В конце мая по всей Латвии пройдет Ночь церквей

28 мая церкви по всей Латвии примут участие в акции "Ночь церквей" и "День открытых церквей".

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В этом году лозунгом и темой Ночи церквей выбраны библейские слова: "И да будут слова сии в сердце твоем, и внушай их детям твоим".

Организаторы мероприятия призывают задуматься о передаче веры и связанного с ней наследия ценностей из поколения в поколение, задуматься о семейных узах и важности сплоченности.

Принимая во внимание принятое латвийским правительством концептуальное решение о том, что все ограничения в связи с пандемией могут быть отменены с 1 апреля, организаторы надеются, что "Ночь церквей" и "День открытых церквей" смогут снова состояться в этом году без существенных ограничений.