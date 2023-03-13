В конце недели до Екабпилса могут дойти талые воды с притоков Даугавы
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В конце недели талые воды c притоков Даугавы могут дойти до Екабпилса, сообщает самоуправление Екабпилсского края в социальных сетях.

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На станциях наблюдения за уровнем воды в Екабпилсском крае уровень воды пока низкий, возле Зельки он немного повышается. Шуга собирается в районе Мелдере в Крустпилсской волости. В связи с ожидаемой оттепелью выше Екабпилса на многих притоках Даугавы объявлено желтое предупреждение. Ожидается, что талые воды дойдут до Екабпилса в конце недели.

Ответственные специалисты постоянно следят за текущей ситуацией.

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