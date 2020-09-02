В конце недели Эстония может попасть в список повышенного риска Covid-19
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Из-за роста заболеваемости в конце недели Эстония может попасть в список стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию, заявил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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В Литве показатель заболеваемости Сovid-19 по данным на вторник достиг 16,8 случаев на 100 000 населения, то есть превысил порог, при котором требуется самоизоляция.

В Латвии сейчас зарегистрировано 4,2 случая на 100 000 населения, что уже более двух недель является самым низким показателем в Европе среди стран, где есть больные Сovid-19.

В течение недели выявляется от 15 до 56 случаев коронавируса, и это говорит о том, что в Латвии тенденции к росту нет. Между тем в других странах Европы за последние два месяца заболеваемость Сovid-19 почти утроилась - в среднем с 16 до 46 случаев на 100 000 населения, расказал Перевощиков.

Треть всех выявленных случаев Сovid-19 в Латвии - завозные. Чаще всего они связаны с приездом из Великобритании, Украины, России, Эстонии и Франции.

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