В конце недели на Эспланаде и в районах Риги будут транслировать заключительные концерты Праздника песни
Foto: DELFI

В конце недели — с 7 по 9 июля — в ресторане Праздника песни на Эспланаде и в микрорайонах Риги можно будет посмотреть на больших экранах завершающие концерты юбилейного мероприятия. Об этом сообщает Рижская дума.

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Для рижан и гостей города, не сумевших попасть на концерты, 8 и 9 июля в восьми микрорайонах Риги — в Страдзмуйжском парке, парке Нордекю, парке Латгалес, парке Аркадии, на территории центра культуры и отдыха "Иманта", в Плявниекской березовой роще, на территории Чиекуркалнской библиотеки и в саду Болдерайской музыкально-художественной школы — приглашают на публичный просмотр большого представления Mūžīgais dzinējs и заключительного концерта Kopā augšup.

В программе мероприятий культурная программа с участием фольклорных коллективов, совместное пение и танцы, а также совместный просмотр оригинального сериала Kolektīvs.

В свою очередь, на Домской площади в течение всего праздничного периода работает LED куб, на котором в прямом эфире показывают трансляции с начала Праздника песни и танца.

На Эспланаде возле Художественного музея с 7 по 9 июля участников и гостей фестиваля порадует ресторан и возможность насладиться прямыми трансляциями большого танцевального представления и заключительного концерта на большом экране.

Ресторан фестиваля песни и танца будет открыт с 14:00 пятницы, 7 июля.

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