В конце недели начнется период более холодной и снежной погоды

В конце недели в Латвии ожидается снег, а температура воздуха понизится. Характерная для зимы погода будет преобладать и на следующей неделе, прогнозируют синоптики.

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На востоке страны снежный покров увеличится, а в Курземе и Земгале сформируется вновь. Во многих регионах ожидаются сильные снегопады и метели.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, до полудня пятницы существенных осадков не ожидается, но в выходные дни на большей части территории страны выпадет 5-10 сантиметров снега.

В воскресенье, с приходом арктических воздушных масс, ожидается небольшой мороз — от -1 градуса на Курземском побережье до -7 градусов на востоке страны.

На следующей неделе в отдельные ночи при ясном небе температура может опуститься ниже -15 градусов.

В середине и второй половине месяца временами ожидается потепление, но волны похолодания и кратковременный снег возможны еще и в апреле.

По прогнозам, средняя температура воздуха в Латвии в марте впервые с 2018 года может оказаться ниже нормы, поскольку из-за глобального потепления она выросла с -1,3 градуса в 1961-1990 годах до +0,2 градуса в 1991-2020 годах.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, только дважды за последнее десятилетие — в 2013 и 2018 годах — первый месяц весны был холодным, когда средняя температура составляла -5,5 и -2,4 градуса соответственно.