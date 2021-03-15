В конце недели наступит астрономическая весна

В конце этой неделе в Латвии завершится астрономическая зима и начнется астрономическая весна.

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Весеннее равноденствие наступит в субботу, 20 марта, в 11:37. В день весеннего равноденствия солнце, двигаясь по эклиптике (траектории его видимого годичного движения по небесной сфере), перейдет из южного полушария небесной сферы в северное. В результате в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, в Южном полушарии - астрономическая осень. На всей планете, за исключением приполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практически одинаковой.

Метеорологическая весна в этом году в Латвии наступила 21 февраля, когда среднесуточная температура воздуха поднялась выше нуля.

С субботы продолжительность светового дня в Риге ежедневно будет увеличиваться примерно на пять минут. К летнему солнцестоянию, 21 июня, продолжительность увеличится до 17 часов и 52 минут.