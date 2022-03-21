В конце недели потушено 102 пожара прошлогодней травы

В Латвии за выходные потушено 102 пожара прошлогодней травы, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В воскресенье вечером спасатели выезжали на вызов в Удришскую волость Краславского края, где горело двухэтажное кирпичное здание с рулонами сена площадью 300 квадратных метров. Пламя ночью было локализовано, тушение продолжается.

С 13 февраля, когда зарегистрирован первый в этом году пожар прошлогодней травы, их было потушено уже 293.

Также в воскресенье спасатели достали тела погибших из оврага в Риге и из компостной ямы в Валмиерском крае.