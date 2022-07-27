В конце недели — преимущественно сухая погода
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В конце этой недели погодные условия в Латвии главным образом будет определять антициклон, поэтому вероятность осадков мала, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

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Предполагается, что в пятницу будет дуть слабый до умеренного северо-западный ветер, в субботу — слабый ветер переменчивого направления.

Облака только частично закроют небо. Температура воздуха по ночам будет опускаться до +7..+12 градусов, теплее будет на побережье. Днем воздух будет прогреваться до +18..+23 градусов.

Самые новые прогнозы свидетельстствуют о том, что в воскресенье с юга приблизится циклон, под влиянием которого велика вероятность осадков в понедельник в восточной части страны.

На следующей неделе ожидается в целом теплая погода, местами пройдут дожди.

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