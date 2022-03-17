В конце недели сохранится весенняя погода; в воскресенье наступит астрономическая весна

В конце недели сохранится весенняя погода, а в воскресенье в Латвии начнется астрономическая весна, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Благодаря антициклону на этой неделе были установлены новые рекорды температуры на 13 станциях метеонаблюдений, а на одной повторен рекорд.

В конце рабочей недели по мере поступления более холодного воздуха дни станут немного холоднее, увеличится облачность, местами ожидаются небольшие осадки. Ночью при слабом ветре сформируется туман.

С воскресенья вновь станет более солнечно и тепло, в первой половине следующей недели воздух может прогреться до +15 градусов, а во второй половине недели погода изменится.

В ночь на пятницу небо еще будет ясным, но днем в западной и центральной частях страны соберутся облака, во второй половине дня местами в Курземе также возможны незначительные осадки. Ветер от слабого до умеренного будет дуть с юга, юго-востока, на морском побережье он может быть более сильным.

Ночью ожидаются заморозки, температура воздуха понизится до 0…-5 градусов, холоднее будет на востоке страны, где воздух остынет до -11 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до отметки +3…+9 градусов. В пятницу, 18 марта, день уже станет на несколько минут длиннее ночи.

В выходные дни погода также будет преимущественно сухой и солнечной, ночи — с небольшим морозом.

В субботу будет немного больше облаков, ночью на западе и в центральных районах страны местами возможен небольшой дождь, днем — сухая погода. Некоторые участки дорог ночью и с утра могут быть скользкими, водителям нужно быть осторожными.

Ветер ожидается слабый, а температура воздуха в ночь на субботу составит от +2 градусов на побережье до -9 градусов на востоке Латвии, днем — +3…+8 градусов, теплее будет в Курземе.

В воскресенье погода вновь будет солнечной и сухой. В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до 0…-5 градусов, местами сформируется туман и дымка. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +5…+11 градусов.

В воскресенье, 20 марта, в 17:33 начнется астрономическая весна.

Текущие прогнозы предполагают, что существенных изменений погодных условий в первой половине следующей недели не ожидается. Ночью еще будут морозы, но в первой половине недели столбики термометров могут подняться до +13…+15 градусов. Погода также будет солнечной и сухой.

Во второй половине недели влияние антициклона ослабнет, и на погоду начнут оказывать влияние циклоны, поэтому ожидается более пасмурная, дождливая и ветреная погода. Дни станут холоднее, столбик термометра уже не будет превышать 10-градусную отметку.