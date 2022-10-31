В конце недели в больницу попал ребенок с тяжелым течением Covid-19

По данным Национальной службы здравоохранения, в минувшие выходные в больницу поступил ребенок в возрасте до девяти лет с тяжелым течением Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По сравнению с прошлой неделей число госпитализированных пациентов с Covid-19 уменьшилось с 290 до 278.

За последние три дня в Латвии госпитализировано 18 пациентов с Covid-19, выписаны пять человек.

У 118 госпитализированных "Covid-19" является основным диагнозом. У 115 пациентов — среднетяжелое течение заболевания, состояние трех человек тяжелое.