В конце недели в больницу попал ребенок с тяжелым течением Covid-19

По данным Национальной службы здравоохранения, в минувшие выходные в больницу поступил ребенок в возрасте до девяти лет с тяжелым течением Covid-19.
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По сравнению с прошлой неделей число госпитализированных пациентов с Covid-19 уменьшилось с 290 до 278.
За последние три дня в Латвии госпитализировано 18 пациентов с Covid-19, выписаны пять человек.
У 118 госпитализированных "Covid-19" является основным диагнозом. У 115 пациентов — среднетяжелое течение заболевания, состояние трех человек тяжелое.
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