В конце недели в больницу попал ребенок с тяжелым течением Covid-19
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

По данным Национальной службы здравоохранения, в минувшие выходные в больницу поступил ребенок в возрасте до девяти лет с тяжелым течением Covid-19.

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По сравнению с прошлой неделей число госпитализированных пациентов с Covid-19 уменьшилось с 290 до 278.

За последние три дня в Латвии госпитализировано 18 пациентов с Covid-19, выписаны пять человек.

У 118 госпитализированных "Covid-19" является основным диагнозом. У 115 пациентов — среднетяжелое течение заболевания, состояние трех человек тяжелое.

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