В конце недели в Латвии по ночам возможны заморозки
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К концу этой недели в Латвии усилится влияние антициклона, поэтому установится солнечная погода преимущественно без осадков, прогнозируют синоптики.

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В четверг будут продолжаться дожди, возможны грозы. В пятницу количество осадков уменьшится, дождевые облака ожидаются преимущественно в районе Курземе и Земгале. В субботу кратковременные дожди возможны только в восточной части страны, а с воскресенья на всей территории страны может установиться погода без осадков.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. С уменьшением облачности по ночам станет прохладно: в самые холодные ночи температура воздуха может опускаться до 0..+2 градусов, а на уровне травы может опуститься ниже нуля.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в июне средняя температура воздуха в Латвии будет ниже нормы, количество осадков - близко к норме. Вероятность установления жаркой погоды на следующей неделе повысится на 10%, к концу июня - на 30%.

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LETA

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