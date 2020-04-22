В конце недели в Латвии станет прохладнее
Foto: F64

В конце этой недели в Латвию вернется прохладная погода, прогнозируют синоптики.

РекламаЗакрыть

В четверг и пятницу на большей части территории страны температура воздуха днем будет повышаться до +14..+18 градусов. Но в субботу и воскресенье воздух прогреется до +8..+14 градусов. Самая холодная погода ожидается в ночь на воскресенье, когда похолодает до -5 градусов.

В ближайшие дни установится переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, будет дуть преимущественно слабый северо-западный ветер.

На следующей неделе по ночам тоже возможны сильные заморозки.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form