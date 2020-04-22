В конце недели в Латвии станет прохладнее

В конце этой недели в Латвию вернется прохладная погода, прогнозируют синоптики.

В четверг и пятницу на большей части территории страны температура воздуха днем будет повышаться до +14..+18 градусов. Но в субботу и воскресенье воздух прогреется до +8..+14 градусов. Самая холодная погода ожидается в ночь на воскресенье, когда похолодает до -5 градусов.

В ближайшие дни установится переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, будет дуть преимущественно слабый северо-западный ветер.

На следующей неделе по ночам тоже возможны сильные заморозки.