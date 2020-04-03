В конце недели в Латвию доставят рекордный груз масок и респираторов

В Латвию доставят 4,5 миллиона медицинских масок и 970 000 респираторов, сообщает LETA со ссылкой на Национальную службу здоровья.

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На следующей неделе средства индивидуальной защиты будут распределены между медицинскими учреждениями вторичной медицинской помощи, фармацевтами, зубными врачами и частными семейными врачами. Кроме того, маски получат полицейские, пограничники и работники пансионатов.

Кабмин поддержал создание группы при Минобороны, которая будет заниматься централизованными закупками резервов. Средства индивидуальной защиты и дезинфекторы будут закуплены с запасом на три месяца.