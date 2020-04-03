В конце недели в Латвию доставят рекордный груз масок и респираторов
Foto: Instagram/zulays2020

В Латвию доставят 4,5 миллиона медицинских масок и 970 000 респираторов, сообщает LETA со ссылкой на Национальную службу здоровья.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

На следующей неделе средства индивидуальной защиты будут распределены между медицинскими учреждениями вторичной медицинской помощи, фармацевтами, зубными врачами и частными семейными врачами. Кроме того, маски получат полицейские, пограничники и работники пансионатов.

Кабмин поддержал создание группы при Минобороны, которая будет заниматься централизованными закупками резервов. Средства индивидуальной защиты и дезинфекторы будут закуплены с запасом на три месяца.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

14

Source

rus.DELFI.lv

Tags

коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form