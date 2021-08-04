В конце недели в Латвию придет циклон: ожидается переменчивая погода
Foto: DELFI

В конце этой недели и на следующей неделе на территории Латвии ожидается переменчивая погода, временами будет пасмурно и дождливо, но будут и солнечные дни, а температура воздуха немного повысится, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

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В пятницу, 6 августа, с юга к Латвии приблизится циклон, поэтому усилится восточный ветер, увеличится облачность. Возможно, что в субботу центр циклона будет пересекать Латвии, пройдут дожди, температура воздуха на большей части страны не поднимется выше +20 градусов. Тогда как в воскресенье ожидается более солнечная погода, воздух может прогреться до +27 градусов.

На следующей неделе тоже возможна переменчивая погода, возможны ливни и грозы. Температура воздуха по ночам будет опускаться до +10 градусов, в солнечные дни - до +22..+27 градусов.

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LETA

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LETA
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