В конце недели закроют для проезда улицы Лачплеша и Сатеклес

В связи с работами по установке строительной техники 1 апреля с 8:00 до 20:00 будут закрыты для транспорта улицы Лачплеша и Сатеклес.

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Улица Лачплеша будет закрыта до перекрестка с улицей Сатеклес (в сторону от центра) и на участке от улицы Сатеклес до улицы Калупес, а Сатеклес — до перекрестка с Лачплеша (в сторону центра).

Работы будет выполнять компания BERERI.