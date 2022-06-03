В конце учебного года латвийские школы и детсады посещали 4104 ребенка украинских беженцев

В конце учебного года учебные заведения Латвии посещали 4104 ребенка украинских военных беженцев, сообщили в Министерстве образования и науки.

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2783 украинских школьника посещали общеобразовательные школы, в том числе 1331 ученик по программам нацменьшинств и 1446 учеников по программам на государственном языке. Шестеро детей посещали учебные заведения других категорий.

1321 украинский ребенок посещал дошкольные образовательные учреждения, в том числе 392 по программам для меньшинств и 925 по программам на латышском языке, а четверо детей — учебные заведения других категорий.

Большинство украинских детей как дошкольного, так и общеобразовательного возраста учились в Риге — 2056. На втором месте Вентспилс, где учатся 154 ребенка, на третьем Валмиерский край, где учатся 153 ребенка.

Информация о детях, поступающих в латвийские школы, собрана в Государственной информационной системе образования.