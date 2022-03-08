В конкурсном порядке ищут нового начальника KNAB

Кабинет министров во вторник принял решение о проведении открытого конкурса на должность руководителя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), сообщила LETA консультант отдела коммуникаций Государственной канцелярии Санта Йиргенсоне.
Закон предусматривает, что глава KNAB назначается на пять лет. Срок полномочий нынешнего руководителя KNAB Екабса Страуме истекает в июне, поэтому будет объявлен конкурс на эту должность.
Страуме также сможет подать заявку на участие в конкурсе, так как он отбыл только один срок.
Конкурс организует Государственная канцелярия, которая также проинформирует об объявлении конкурса, сроках подачи заявок, требованиях и других вопросах, связанных с конкурсом.