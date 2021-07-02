В "ковидный год женились реже: число заключенных браков сократилось на 17%

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 10 702 брачных союза, что на 2159 брака или 17% меньше, чем в 2019 году, свидетельствует данные Центрального статистического управления.

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Сокращение количества заключенных браков связывают с ограничениями на собрания, введенные из-за пандемии Covid-19.

В период с 12 марта по 9 июня 2020 года на свадебной церемонии могли присутствовать только жених и невеста и их совершеннолетние свидетели. В эти три месяца число заключенных браков сократилось на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Второй раз чрезвычайная ситуация с существенными ограничениями была объявлена 9 ноября 2020 года и длилась до 6 апреля этого года. По предварительным данным, когда ограничения были ослаблены, в апреле и мае этого года количество заключенных браков пошло в рост.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество первых браков снизилось на 15%, повторных — на 21%. Граждане и неграждане стали реже вступать в брак с иностранцами: за год удельный вес таких новых браков сократился с 4,8% до 3,5%.

В 2020 году реже женились пожилые люди старше 60 лет. В 2018 и 2019 года стремительный рост числа таких браков был связан с поправками к Закону "О государственных пенсиях", давших вдовцу или вдове право унаследовать пенсию умершего супруга.

По состоянию дел на начало 2021 года 49% совершеннолетних мужчин и 41% совершеннолетних женщин состоят в законном браке, 35% и 25% женщин — не женаты. Разведены 12% мужчин и 18% женщин. Вдовствуют чаще женщины — 16%, среди мужчин вдовцов — 3,4%. Это связано с тем, что женщины в Латвии живут дольше мужчин.

Большее число неженатых мужчин, чем женщин, частично связано с тем, что представители сильного пола вступают в брак позже. У женщин средний возраст вступления в брак — 29,7 лет, у мужчин — 32 года. С каждым средний возраст вступления в брак увеличивается.