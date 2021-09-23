В красной зоне. Латвия поднялась на 6-е место по распространению Covid-19 в Европе

В Латвии — на фоне снижения заболеваемости Covid-19 во многих европейских странах — растет количество случаев инфицирования и смертей от коронавируса. На прошлой неделе Латвия занимала 12-е место по заболеваемости среди 30 европейских стран, две недели назад — 25-е. На этой неделе — заняла 6-е место.

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Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сообщает LETA.

Соседние Литва и Эстония заняли второе и третье место соответственно. Самый высокий уровень заболеваемости среди европейских стран — в Словении: 651,8 случаев на 100 тысяч жителей. В Литве — 506,8 случаев на 100 тысяч жителей, в Эстонии — 462,1 случай.

За период с 6 по 19 сентября кумулятивная заболеваемость в Латвии возросла до 316,7 случаев на 100 тысяч жителей. Латвия — одна из европейских стран с самым низким охватом населения вакцинацией. Литва и Эстония также не могут похвастаться большим числом вакцинированных жителей.

В Латвии выросла за 14 дней и смертность от Covid-19. В конце прошлой недели показатель смертности составил 28,8 летальных исходов на 100 тысяч жителей. По этому показателю Латвия также занимает шестое место в ЕС и Европейской экономической зоне.

Самая высокая смертность среди европейских стран — в Болгарии: 131,3 летальных случая на 100 тысяч жителей. На третьем — Литва: 76,6 случаев на 100 тысяч жителей. В Эстонии этот показатель составляет 19,6 летальных случаев на 100 тысяч жителей.

Латвия попала в красную зону карты путешествий из-за высокого риска инфицирования Covid-19. В этой же зоне на карте находятся Эстония и Литва. Большинство европейских государств сейчас находятся на карте в оранжевой зоне со средним риском инфицирования.

В темно-красной зоне — с очень высоким риском инфицирования — находится только Словения.



