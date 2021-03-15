В крупных городах могут ввести часы для вакцинации всех желающих

Латвийская ассоциация крупных городов (ЛАКГ) предлагает ввести в региональных центрах вакцинации свободные часы, когда вакцинация против Covid-19 будет доступна для всех желающих, сообщил консультант ассоциации по связям со СМИ Каспар Лицитис.

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"Скорее всего, желание населения пройти вакцинацию в крупных городах Латвии будет разным. Чтобы снизить риск того, что из-за плохого отклика населения вакцины не будут использоваться максимально эффективно, мы призываем рассмотреть возможность ввести в центрах вакцинации свободные часы, когда в конце рабочего дня вакцины будут доступны и тем, кто не относится к приоритетным целевым группам", — указал исполнительный директор ЛАКГ Виктор Валайнис.

Это снизит риск возникновения излишка вакцин, которые на следующий день могут быть уже не годны к использованию.

ЛАКГ также рекомендует рассмотреть возможность создания в густонаселенных районах городов центров вакцинации меньшего размера.

Например, в Лиепае было бы полезно открыть по одному центру на каждой из сторон Торгового канала.

Сегодня также достигнута договоренность о регулярных переговорах со специалистами бюро вакцинации для решения актуальных вопросов.