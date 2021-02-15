В крупных ТЦ с 15 февраля должны быть установлены электронные системы учета покупателей
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С сегодняшнего дня в торговых центрах (ТЦ), площадь которых превышает 7000 кв. м, должны быть установлены электронные системы учета покупателей, сообщили в Минэкономики.

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На прошлой неделе уже вступили в силу и другие требования по обеспечению безопасной торговли.

Правительство ранее постановило, что с 8 февраля усиливаются требования безопасности в торговле, но расширяется перечень доступных на месте товаров. Дополнительные требования безопасности предусматривают сокращение максимального числа покупателей в местах торговли, более эффективный контроль потоков покупателей и строгое соблюдение физического дистанцирования.

С 8 февраля торговать на месте, предлагая полный ассортимент товаров, могут магазины, где продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента. Открыты также книжные магазины.

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LETA

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