В Кулдиге часть работников почтового отделения отправлена на карантин
Foto: F64

В связи со вспышкой Covid-19 часть работников отделения ГАО "Latvijas pasts" в Кулдиге идентифицированы как контактные лица и отправлены на карантин, сообщила представитель "Latvijas pasts" Гундега Варпа.

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В связи с этим в почтовом отделении введены структурные изменения, чтобы уберечь от возможного заражения клиентов и продолжить предоставление почтовых услуг.

Варпа отметила, что предприятие следит за ситуацией, соблюдает меры безопасности и готово быстро реагировать в случае необходимости.

Как сообщалось, в соответствии с решением правительства в Кулдиге с 1 по 14 октября из-за вспышки Covid-19 введен ряд ограничений, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

За прошедшие сутки в Кулдигском крае зарегистрировано еще два новых случая Covid-19, общее количество заболевших составляет 95 человек.

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