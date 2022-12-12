В Кулдиге из-за снегопада многие дети во вторник будут учиться дистанционно
Foto: Publicitātes foto

Во вторник, 13 декабря, из-за сильного снегопада завтра, 13 декабря, занятия в большинстве школ Кулдиги будут проходить дистанционно, сообщила агентству LETA представительница Кулдигского самоуправления Ласма Рейнфелде.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Она заявила, что сегодня областные автобусы вовремя начали развозить детей из школ домой, пока дороги еще были проходимыми. Во вторник же в большинстве учебных заведений занятия пройдут дистанционно, так как снегопад продолжится.

Начальник отдела технической базы и управления отходами Kuldīgas komunālie pakalpojumi Янис Эзеркалнс добавил, что с 4 часов на дорогах работают все единицы снегоуборочной техники. В Кулдиге еще не расчищены маленькие дороги и въезды. "Работа не прекратится и ночью. Ситуация критическая, но работы продолжаются", — отметил Эзеркалнс.

Вся техника работает и в Скрунде, там уже все дороги проходимы.

Как сообщалось ранее, по региональным дорогам по всей Латвии затруднено движение. Движение по региональным и местным дорогам в Курземе особенно затруднено в окрестностях Кулдиги, Талси, Тукумса и Салдуса, в Видземе — в окрестностях Валмиеры, Цесиса, Мадоны и Гулбене, в Латгале — в окрестностях Даугавпилса, Краславы, Прейли , Лудзы и Резекне.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные