В курсирующих через Гаркалнский, Марупский и Саласпилсский края автобусах можно занимать лишь указанные места

В связи с решением правительства с пятницы, 27 ноября, в автобусах Rīgas satiksme, которые курсируют через Гаркалнский, Марупский и Саласпилсский края, пассажиры смогут занимать лишь специально указанные места, а также выдерживать между друг другом дистанцию в два метра. Об этом Delfi cообщили в Rīgas satiksme.

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Отмечается, что пассажирские места будут помечены на автобусных маршрутах № 7, 10, 16, 25, 28, 29, 43, 50 и 55. При этом нет оснований полагать, что нововведения создадут дополнительные неудобства для пассажиров, так как анализ пассажиропотока показал, что в среднем на этих рейсах заполнено лишь от 17% до 39% от общего числа мест.

Отметим, что с пятницы вышеуказанных и еще девяти краях в магазинах и других местах торговли и оказания услуг смогут находиться не более 20% максимально возможного количества людей. Это условие относится и к открытым рынкам.

В частных помещениях и на открытом воздухе люди должны соблюдать дистанцию 2 метра, кроме проживающих в одном домохозяйстве и родителей и несовершеннолетних детей, если они не живут в одном домохозяйстве и трудовых коллективов. Запрещены частные мероприятия за пределами одного домохозяйства, кроме похорон и, в отдельных случаях, крестин.