В Курземе и Видземе ночью поднимется ветер, утром среды он может достигнуть 22 метров в секунду

Латвийский центр среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в ночь на 8 января усилится южный ветер, который достигнет своего пика утром среды.

Ночью в Видземе и Курземе порывы ветра достигнут 15 — 19 метров в секунду, а утром среды на побережье порывы могут доходить до 20 — 22 метров в секунду.

По всей Латвии ночью и утром 8 января ожидаются осадки. В Риге это будет небольшой дождь, а в Земгале и на севере Видземе осадки достигнут 4 — 6 миллилитров.

В большей части страны температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, однако, в Латгале может быть незначительный мороз — до -1 градуса.

Государственная Пожарноспасательная служба прогнозирует, что порывы ветра будут ломать ветки деревьев и поднимать в воздух обломки и предметы. Из-за этого на улице могут быть прерваны разные мероприятия.