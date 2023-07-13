В Курземе в пятницу пройдут военные учения: солдаты будут отрабатывать стрельбу по надводным целям
Foto: LETA

В пятницу, 14 июля, а также 20 июля в Вергальской волости Диенвидкурземского края на военном полигоне в Шкеде латвийские военные и солдаты союзников будут совершенствовать навыки стрельбы по надводным целям, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).

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Цель учений заключается в укреплении сотрудничества между НВС и союзниками и отработке процедур запроса морской огневой поддержки с закрытых позиций.

Во время боевой стрельбы на военном полигоне в Шкеде группы наблюдателей огневой поддержки проведут тренировки по огневой поддержке с закрытых позиций — запросив огневую поддержку с закрытых позиций от боевых кораблей союзных войск. В учениях примут участие солдаты и земессарги из Механизированной пехотной бригады и Земессардзе, а также Морских сил, боевой группы расширенного присутствия НАТО, военные США и вооруженных сил Италии.

Жителям следует учитывать, что по указанной причине на побережье Курземе будет происходить интенсивное движение солдат Латвии и стран-союзников и военной техники, а также в воздушном пространстве Латвии будут летать военные самолеты. НВС призывают жителей с пониманием отнестись к военным учениям, так как они направлены на повышение обороноспособности страны и укрепление региональной безопасности.

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