В Курземе, Земгале и части Видземе сильно обледенели дороги, ситуация может ухудшиться

По данным Latvijas valsts ceļi, во вторник утром из-за обледенения затруднено движение по дорогам Курземе, Земгале и части Видземе.

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В первой половине дня больше всего осадков, которые приведут к образованию обледенения, выпадет в Курземе и Земгале, а вечером и в ночь на среду наибольшее обледенение ожидается в Видземе и Латгале, прогнозируют синоптики.

Сегодня ночью в западных и центральных районах страны прошел ледяной дождь, в некоторых местах дождь еще продолжается, а днем ледяной дождь может затронуть уже большую часть Латвии. Дороги сильно обледенеют, передвижение по ним может быть существенно осложнено.

К 07.00 утра на главных дорогах Латвии движение осложнено на Баусском (A7), Елгавском (A8), Лиепайском (A9), VВентспилсском (A10) и Руцавском (A11) шоссе. На региональных дорогах самая сложная ситуация к данному часу сложилась в Курземе и Земгале.

В Видземе было затруднено движение по главным дорогам: по Рижской окружной дороге, на Даугавпилсском (A6) и Кокнесском (P80) шоссе до Скривери, а также на дороге P15 от Айнажи до Матиши.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о ледяном дожде и очень сильном обледенении по всей стране. Это нарушит автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение, а также сделает опасным передвижение по улицам. По мере обледенения могут обрываться провода и ломаться ветки деревьев.

День будет пасмурным, на всей территории страны возможен туман. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха составит от -1…-2 градусов на востоке до +5…+6 градусов на западе Курземе.

В Риге во вторник также ожидаются осадки, в основном в виде дождя, и сильное обледенение. К вечеру температура воздуха повысится до +2 градусов.