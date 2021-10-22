В лаборатории Латвии продолжают поступать подозрительные тесты на Covid-19

Каждую неделю Национальная лаборатория микробиологии получает около 10 подозрительных образцов крови. Такие образцы говорят о том, что вакцинированный пациент, возможно, подделал сертификат. Об этом пишет портал lsm.lv.

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Подозрительным образец могут посчитать по нескольким причинам — это как отсутствие антител, так и тот факт, что вакцинированный пациент попал в больницу с тяжелым течением болезни Covid-19.

При этом обе причины — не повод делать вывод, что сертификат поддельный, заявляет руководитель лаборатории Сергей Никитин. В редких случаях антитела могут не выработаться и после вакцинации, например, если вакцину получил человек с тяжелой степенью диабета или лишним весом.

Проблема в том, что человека с фальшивым сертификатом в больнице лечат как привитого пациента, и это может быть менее эффективным, сказал Никишин. Он также добавил, что антитела, которые вырабатываются после вакцины, отличаются от тех, которые возникают у переболевших.

На данный момент начато 20 криминальных процессов, связанных с предполагаемо поддельными сертификатами — вовлеченных персон может быть больше, рассказала представитель Госполиции Симона Гравите.

Если человек купил сертификат, а теперь хочет привиться, полиция призывает признаться и готова пойти навстречу, напомнила Гравите. Сейм также работает над поправками, которые освободят от уголовной ответственности персон с фальшивыми сертификатами, если те готовы сотрудничать.