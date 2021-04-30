В Латгале больше всего людей, которые еще не приняли решения о вакцинации от Covid-19
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Больше всего людей, которые еще не приняли решения, прививаться от Covid-19 или нет, в Латгале, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим центром Latvijas fakti в апреле.

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Наиболее велика поддержка вакцинации в окрестностях Риги. 74% жителей столичного региона уже привиты, обязательно будут прививаться или допускают такую возможность. Не планируют прививаться 23%, а затруднились с ответом 3%.

В Риге и Курземе планируют пройти вакцинацию или уже получили прививку от Covid-19 67% населения. 30% не намерены вакцинироваться, а 3% еще не приняли решения.

В Видземе хотят привиться или уже прошли вакцинацию 63%, в Земгале — 58% опрошенных. 40% жителей Земгале не планируют прививаться.

В Латгале не намерены прививаться 37% жителей. Одновременно в этом регионе больше всего респондентов, которые еще не приняли решения, — 7%. В свою очередь уже сделали прививки или планируют привиться 56% жителей региона.

В опросе участвовали 1003 постоянных жителя Латвии в возрасте от 15 до 74 лет.

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Видземе Вакцинация Земгале Курземе
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