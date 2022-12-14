В Латгале дети-беженцы учатся дистанционно в украинских школах из-за языкового барьера

В краях Латгале из-за языкового барьера украинские дети учатся дистанционно в школах своей страны, сообщили агентству LETA сотрудники сферы образования и педагоги региона.

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В настоящее время в школах Резекненского края учатся 24 ребенка-беженца из Украины, сообщил председатель Управления образования Гунтарс Скудра. Учиться им достаточно сложно из-за языкового барьера, поэтому большинство украинских детей перешли на дистанционное обучение. Глава управления образования выразил обеспокоенность по поводу получения аттестатов об окончании школы, так как неясно, где и как эти дети смогут сдавать экзамены и документы об образовании какой страны они получат.

Одна из школ — Веремская основная школа. Директор школы Ивета Гайле подчеркнула, что не хватает ресурсов — как педагогических, так и финансовых — для обеспечения украинских детей полноценным образованием.

"Сначала должны были быть финансируемые государством курсы латышского языка, но школа не в силах проводить только одно языковое занятие в неделю, что слишком мало", — заявила Гайле.

Дети по мере сил переводят задания имеющимися в телефоне программами-переводчиками, также помогает волонтер Красного Креста в коммуне беженцев.

"У нас маленькая школа, учатся и дети с ограниченными возможностями обучения, которые требуют особого внимания", — сказала директор школы.

Весной украинских беженцев было больше, часть из них уехала летом. По словам директора школы, с наступлением зимы наплыва беженцев нет.

Глава Отдела образования Прейльского края Андрей Загорскис отметил, что в школах его края учится лишь пара детей из Украины. Хотя конфликтов и инцидентов не было, недавно одна семья беженцев уехала, поскольку чувствовала себя некомфортно, проживая у границы с Россией.

Руководительница Отдела образования Краславского края Лидия Миглане рассказала, что из-за языкового барьера украинские дети среднего школьного возраста уже через пару недель после приезда отказались от учебы в латышских школах. Они перешли на дистанционное обучение в Украине. На данный момент семеро детей-беженцев из Украины учатся в школах Краславского края, еще семеро посещают дошкольные образовательные учреждения. Дети хорошо устроились, они общительны и старательны в учебе, однако с изучением латышского языка есть сложности, поэтому в повседневном общении больше используется русский язык, который беженцы хорошо знают, заявила Миглане.