В Латгале из-за погоды затруднено движение на государственных и региональных дорогах
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

В понедельник, 3 января, в восточной части Латвии из-за обледенения затруднено движение по дорогам государственного и регионального значения. Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами, для улучшения условий движения на трассах работают 35 единиц служебной техники Latvijas Autoceļu uzturētājs, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC). Об этом пишет LSM.lv.

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Гололед также образовался на главных улицах столицы, что мешает движению и пешеходов, и автоводителей, сообщает Рижская дума.

Осложнены условия движения на следующих участках дорог государственного значения:

  • Участок Даугавпилсского шоссе (A6) от Ницгале до Патерниеки;
  • Участок шоссе Екабпилс-Терехова (A12) от Варакляни до пункта Терехова;
  • По всему Резекненскому шоссе (A13);
  • По всей Даугавпилсской окружной дороге (A14);
  • По всей Резекненской окружной дороге (A15).

Также условия движения затруднены на региональных дорогах в окрестностях Балви, Даугавпилса, Гулбене, Краславы, Лудзы, Прейли и Резекне.

По словам корреспондентов Латвийского радио, крупнейшие дороги Латгале очищены от снега, но стоит осторожно выбирать скорость движения. Например, дорога из Даугавпилса в Резекне в окрестностях Лоцики и Вишки очищена.

Местами дороги плохо убраны, но это в основном относится к сельским дорогам.

Особенно осложнено движение на дорогах с гравийным покрытием. Опасные участки этих дорог по мере необходимости посыпаются песком, однако это неэффективно в нынешних условиях, поскольку тающий снег и дождь смывают песок с дороги, указали в LVC.

Те, кто ездит по таким дорогам ежедневно, должны быть готовы к зимним условиям вождения, в том числе в оттепель, и быть экипированы соответствующим образом, при необходимости использовать шипованные шины.

LVC призывает выбирать скорость и стиль вождения, соответствующие условиям вождения. Пешеходы и велосипедисты также должны быть очень осторожны в нынешних погодных условиях.

Метеорологи прогнозируют, что оттепель продлится до середины недели, когда температура воздуха начнет постепенно снижаться.

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