В Латгале критикуют реформу МОН: в приграничье останутся только три школы

В ближайшие годы в Латвии должна быть закрыта или реорганизована еще десятая часть средних школ. Это предусматривает план Министерства образования и науки (MОН). Самоуправления Латгалии такой подход к реорганизации школьной сети не устраивает, пишет LSM.

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В настоящее время в Латвии насчитывается 647 общеобразовательных учреждений. Согласно планам МОН, изменения коснутся около 60 школ. Судя по новой карте средних школ, в Резекненском крае из нынешних шести средних школ останется только одна.

По данным Центрального статистического управления, в 2010 году в Латвии насчитывалось 858 школ. К 2023 году их число сократилось более чем на две сотни. Девять учебных заведений были реорганизованы и ликвидированы в Балвском крае. Как подчеркивает председатель краевой думы Сергей Максимов, процесс продолжается, но, по его мнению, решать экономические проблемы за счет доступности образования — неправильно.

Он отмечает, что ликвидация учебных заведений в Зилупе, Цибле, Карсаве, Балтинаве, Рекаве оставит в приграничье только три средние школы — в Лудзе, Виляке и Балви. По мнению Максимова, это вынудит учеников ежедневно преодолевать большие расстояния либо жить в общежитиях.

"К примеру, услуги общежитий стоят около 200 евро в месяц. Средняя семья из сельской местности сможет обеспечить обучение в средней школе хорошо если только для одного ребенка. [...] Сейчас обсуждается введение обязательного среднего образования, но в то же время государство создает среду, в которой это образование будет недоступно. Для большинства семей из приграничья это будет просто непосильно в финансовом отношении. Жить в общежитиях ребенку будет намного дороже, чем в собственном доме", — поясняет Максимов.

Кабинет министров поручил МОН до 15 августа представить на рассмотрение правительства информационный доклад с четкими критериями реформы школьной сети, оценкой ее влияния на качество и управление образованием, возможностью его обеспечения, а также оценкой воздействия на государственные и муниципальные бюджеты.