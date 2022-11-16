В Латгале поток беженцев из Украины остался прежним: в основном регион используют для транзита

В Латгале поток украинских беженцев с приближением зимы не увеличился, сообщили агентству LETA в самоуправлениях.

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В Лудзенском крае есть пункты пересечения границы, где принимают беженцев, прибывающих из мест военных действий через Россию. На данный момент поток беженцев из Украины сократился, но пока муниципалитеты предоставили помощь более 3000 украинцам. Эти люди в дороге провели от двух дней до недели. Самоуправление им обеспечивает питание, проживание, медицинскую и психологическую помощь.

Часть людей пересекают границу пешком — Лудзенское самоуправление предоставляет транспорт, доставляет беженцев в город и обеспечивает информационную поддержку. Беженцам разъясняются их возможности, права на проживание в Латвии и Европейском союзе. Большая часть украинских беженцев после прибытия в Латгале отправляются дальше — на юг Европы. Некоторые остаются в Лудзенском крае всего лишь на несколько часов, кто-то на месяц, кто-то на пять или 10 дней, а потом уезжают. Для тех, кто планирует ехать дальше, муниципальные служащие помогают создать маршруты.

Большое количество людей приезжает без каких-либо денег, либо с карточками, которые не принимают местные банкоматы, либо с гривнами, а самоуправление выплачивает социальные пособия.

"Помогаем оформить документы, в Управлении по делам гражданства и миграции — визу, вид на жительство. Пока оформляются документы, помогаем с поиском работы тем лицам, которые хотят остаться в нашем краю", — отметил представитель Лудзенской краевой думы Янис Романцанс.

Со стороны самоуправления в работе с военными беженцами участвуют сотрудники центров обслуживания клиентов, социальные работники в Зилупе, Карсаве и Лудзе. Для этой работы назначены координаторы, шоферы, которые дежурят в суточном режиме и по необходимости помогают подвозить беженцев. В самоуправлении также создан контактный телефон для информационной поддержки и помощи.

С весны этого года Даугавпилсское самоуправление непрерывно и активно оказывает поддержку жителям Украины, которые приехали в город в поисках убежища. Кроме того, Даугавпилс стал одним из первых латвийских городов, который организовал транспортировку и размещение — в начале марта временное жилье в Даугавпилсе получили около 100 молодых спортсменов и членов их семей.

Всего за восемь месяцев в Даугавпилсе в целом были зарегистрированы 2104 украинца, 1458 из них были расселены с помощью самоуправления. В Даугавпилсе в помещениях, находящихся в распоряжении муниципалитета, размещены 325 человек, доступны еще 10 свободных мест, однако ситуация быстро меняется. Возможности самоуправления по приему беженцев на данный момент исчерпаны, сообщила представительница муниципалитета Наталья Иванова.

Самоуправление Прейльского края и в дальнейшем готово оказывать поддержку украинцам, которые бегут от войны.

"Конечно, и в зимние холода мы готовы искать решения по возможностям размещения, однако нужно понимать, что для этого будет необходима господдержка, поскольку самоуправление не сможет обеспечить ее по собственной инициативе и бюджету", — пояснила специалист по отношениям с общественностью Прейльской думы Иева Пастаре.

До сих пор самоуправление очень успешно занималось приемом беженцев, сообщили в местной думе. С начала марта, когда начался активный поток, в целом муниципальные координаторы помогли нескольким сотням человек, в том числе тем, кто приехал в Латвию с целью транзита.

"На данные момент в Прейльском крае есть три муниципальных учреждения, которые размещают беженцев (служебные гостиницы, школы-интернаты), но мы рады, что в результате упорной работы мы нашли жилье и рабочие места для многих семей, чтобы у них были возможности интегрироваться. На данный момент здесь уже длительное время находятся около 60-70 человек, которые ждут возможности вернуться на родину, остальные по сути выбирают Латвию для транзита, поэтому количество беженцев меняется каждую неделю", — заявила Пастаре.