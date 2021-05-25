В Латгале привито всего 5% населения: это наполовину меньше, чем в среднем по стране

Охват вакцинацией от Covid-19 в Латгале в настоящее время вдвое ниже, чем в среднем по Латвии, свидетельствует информация, предоставленная во вторник на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям руководителем отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эвой Юхневичей.

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В настоящее время охват вакцинацией в Латвии составляет в среднем 11,3%. В Курземе, Риге и Видземе он выше среднего, например, в Курземе — 13,6%.

В Земгале от Covid-19 привито 9,4% населения, а в Латгале этот показатель составляет 5,5%.

Чтобы повысить охват вакцинацией, в Латгале, в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами (НВС) и местными самоуправлениями уже организованы четыре мобильных пункта вакцинации. В Шпоги, Силене, Мальте и Виляны в таких центрах были привиты 535 человек.

В дальнейшем мобильные пункты вакцинации будут организованы в палатках НВС или помещениях самоуправлений, если там возможно разместить от 50 до 200 человек. Транспортные средства НВС также будут использоваться, если наберется от 10 до 50 жителей, желающих получить прививку в одном пункте вакцинации.

"Работая напрямую с местными самоуправлениями, мы стараемся идентифицировать местных жителей, чтобы пригласить их на вакцинацию", — сказала Юхневича.

Планируется, что 31 мая мобильный пункт вакцинации будет работать в Карсавском крае, 3 июня — в Резекне и Даугавпилсском крае. Такие точки запланированы также в Краславском и Аглонском краях.

Как сообщалось, в настоящее время первую прививку от "Covid-19" получили 23,2% населения Латвии, завершили вакцинацию 9,9%.