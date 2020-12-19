В Латгале утонули два человека
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В пятницу сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в Лудзенском и Краславском краях нашли в озерах двух утонувших, сообщила агентству LЕТА представитель ГПСС Агрита Витола.

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Всего в пятницу ГПСС получила 45 вызовов, в том числе 14 на пожары, 22 — на спасательные работы, а девять вызовов были ложными.

Витола сообщила, что в результате пожаров в Риге пострадали два человека. В 14.54 поступил вызов в Ильгюциемс, где сгорел садовый домик площадью 15 кв. м, а в 1.14 — вызов в Иманту, где сгорел передвижной строительный вагон площадью 10 кв.м. В обоих случаях пострадавшие были переданы врачам.

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LETA

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LETA
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