В Латгале заявки на обучение гособороне подали более 40 школ

В Латгале заявки на обучение государственной обороне подало уже 41 образовательное учреждение в регионе. С 2024 года этот предмет станет обязательным в школах. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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В Каунатской средней школе Резекненского края уже второй год преподают государственную оборону. Этот предмет изучается в течение двух лет, начиная с 10-го класса. По мнению учеников 11-го класса Сабине Амельченковой и Даниэля Степиньша, полученные знания будут полезны. Даниэль даже думает связать свою жизнь с военной отраслью.

Школьники участвуют как в теоретических, так и в практических занятиях. Они способствуют патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни и развитию физической подготовки. Подростки получают знания о том, как действовать в различных кризисных ситуациях, чтобы защитить себя.

Как сообщила инструктор по государственной обороне, преподаватель латышского языка и литературы Дайна Нарушевича, на занятиях поднимаются разные темы — история, топография, ориентирование, обучение обращению с оружием, навыки полевого боя, обучение коммуникациям.

Нарушевича уже второй год преподает государственную оборону. По ее словам, ей хотелось чего-то активного, поэтому она поменяла свою сферу деятельности.

Каунатская средняя школа подала заявку на реализацию обучения государственной обороне в следующем учебном году. Директор образовательного учреждения Алина Генделе подчеркнула, что школьникам это необходимо.

"Я думаю, это очень важно, потому что эта программа не только дает новые навыки, но и помогает формировать характер, взращивать ценности, понимать, что Латвия — это они сами и они должны будут строить эту страну и защищать. Также это профессиональное образование, им дана возможность сейчас понять, интересна ли им военная отрасль", — указала Генделе.

В этом учебном году в Латгале образование в области государственной обороны получают ученики 26 школ — это 89 групп. Интерес к этому предмету растет, в следующем году его будут преподавать в 41 латгальской школе.