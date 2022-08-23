В Латгальском регионе самая большая доля людей, являющихся безработными длительное время

В Латгальском регионе самая большая доля людей, длительное время являющихся безработными: в конце 2021 года они составляли 50,6% всех безработных, или 8 507 безработных, следует из доклада Министерства благосостояния о реформах и мерах, реализованных в сфере социального обеспечения для выполнения задач, определенных Кабинетом министров под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Минблаг подчеркивает, что необходимо активизировать привлечение инвестиций для развития бизнеса в Латгале, особенно строительства объектов общественной инфраструктуры, а также реконструкции существующих и неиспользуемых объектов инфраструктуры.

Реновация существующих и неиспользуемых объектов инфраструктуры будет способствовать созданию новых рабочих мест для жителей региона, в результате чего снизится безработица, повысится уровень доходов и социальной защищенности жителей Латгальского региона и, как следствие, окрепнет их чувство принадлежности к Латвии.

В докладе министерства также подчеркивается, что в целях выполнения задач в сфере налогообложения и достижения результатов деятельности в отчетном периоде минимальная месячная заработная плата увеличена с 430 евро, что было неизменной суммой с 2018 по 2020 год, до 500 евро с 2021 года. Это увеличение затронуло 19,4%, или примерно 149 000 работников в Латвии и 25,2%, или примерно 22 000 работников в Латгальском регионе, где заработная плата была на уровне или ниже минимальной заработной платы.

Принимая во внимание принципы, включенные в предложение директивы Европейского союза (ЕС) об адекватной минимальной заработной плате в ЕС, Министерство благосостояния подготовило предложение о возможном повышении минимальной месячной заработной платы до 640 евро с 2023 года.

Первоначальное обсуждение этого предложения состоялось 16 июня 2022 года на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, и Минблаг подчеркивает необходимость его продолжения в предстоящем процессе разработки проекта государственного бюджета.

В период с начала 2018 года до конца 2021 года количество зарегистрированных безработных в Латгальском регионе сократилось с 19 749 безработных в начале 2018 года до 16 833 безработных в конце 2021 года. При этом уровень зарегистрированный безработицы снизился с 15,8% в начале 2018 года до 14,5% в конце 2021 года. Число зарегистрированных безработных в Латгальском регионе в период с 2018 по 2021 год колебалось от 25,3% до 29,9% от общего числа безработных в стране.