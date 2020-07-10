В Латвии 11 новых случаев Covid-19, половина связана с заграницей

За прошедшие сутки в Латвии зафиксированы 11 новых случаев коронавируса, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Всего были проверен 1841 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно информации, имеющейся в распоряжении эпидемиологов, один заболевший прибыл из-за границы, а у пятерых был контакт с этим заболевшим. Специалисты выясняют пути заражения остальных пяти человек.

Таким образом, общее число заболевших достигло 1165 человек, из которых 1019 выздоровели.

За сутки не было ни одного нового случая госпитализации из-за Covid-19. Сейчас в больницах находятся три пациента, один из которых в тяжелом состоянии.

Как уже сообщалось, на этой неделе в Латвии и других странах Балтии наблюдается рост заболеваемости Covid-19. По мнению специалистов, основным риском остается “импорт” заболевания из-за границы.