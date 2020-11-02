В Латвии 132 новых случая Covid-19, три человека скончались
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки проведены 2258 анализов на Covid-19, 132 результата оказались положительными, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний. Три человека скончались.

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Двое умерших были в возрастной группе от 70 до 75 лет, ещё один скончавшийся был в возрасте от 60 до 65 лет.

Доля положительных результатов от общего числа тестов составляет 5,8%. Всего в Латвии коронавирусом заболели 6268 человек и 1406 выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, в воскресенье в больницы поступили 28 человек. Всего в стационарах находятся 237 больных Covid-19, 15 из них в тяжелом состоянии. Выписаны 437 человек.

Служба сообщает, что двое госпитализированных больных - дети в возрасте до девяти лет. Ранее представитель Даугавпилсской больницы Гундега Гронска рассказала, что самому молодому пациенту больницы с диагнозом Covid-19 всего шесть лет.

По данным Министерства здравоохранения, заполненность больниц пациентами с коронавирусом ещё не достигла 80%.

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