В Латвии 133 пациента переболели новым коронавирусом
Foto: LETA

Из регистра пациентов с коронавирусом были исключены 133 человека, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле. У них пропали симптомы и два анализа подряд были негативными, передает LETA.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

Таким образом, выздоровели 18% от констатированных в Латвии больных.

Винькеле объяснила, что если после исчезновения симптомов, два теста с интервалом в четыре дня были негативными, то семейный врач об этом сообщает в Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). После этого пациента исключают из регистра.

Как уже сообщалось, в Латвии повторные тесты на коронавирус проводят не раньше трех недель после первого дня заболевания и не раньше семи дней после исчезновения симптомов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

коронавирус Илзе Винькеле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form