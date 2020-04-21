В Латвии 133 пациента переболели новым коронавирусом

Из регистра пациентов с коронавирусом были исключены 133 человека, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле. У них пропали симптомы и два анализа подряд были негативными, передает LETA.

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Таким образом, выздоровели 18% от констатированных в Латвии больных.

Винькеле объяснила, что если после исчезновения симптомов, два теста с интервалом в четыре дня были негативными, то семейный врач об этом сообщает в Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). После этого пациента исключают из регистра.

Как уже сообщалось, в Латвии повторные тесты на коронавирус проводят не раньше трех недель после первого дня заболевания и не раньше семи дней после исчезновения симптомов.