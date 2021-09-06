В Латвии 143 подростка получили вакцину, не предназначенную для прививки несовершеннолетних

143 подростка в Латвии получили вакцину, не разрешенную для прививки несовершеннолетних. До прошлой недели 117 молодых людей в возрасте 12-17 лет были привиты вакциной Janssen, еще 26 получили вакцины Astra Zeneca. Обе вакцины пока не разрешено использовать для детской и подростковой вакцинации против Covid-19, сообщает NRA.

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Ранее сообщалось, что еще 136 детей и молодых людей 12-17 лет были привиты вакциной Moderna до 29 июля, тогда как прививать этой вакциной подростков разрешили только 30 июля.

По словам представительницы Национальной службы здоровья Инги Васильевой, на начальном этапе вакцинирования такая проблема действительно была обнаружена. При этом еще до начала вакцинации все, кто предоставляет услуги вакцинации, получили информацию о правилах вакцинации подростков, а семейные врачи могли посетить семинары на эту тему.

Сейчас тех, кто предоставляет услуги по вакцинации, призывают связаться с родителями вакцинированных подростков, чтобы следить за состоянием здоровья несовершеннолетних и при необходимости связаться с семейным врачом. Также с поставщиками услуг вакцинации были проведены переговоры о необходимости строго соблюдать правила, изложенные в руководстве по вакцинации, чтобы в будущем предотвратить подобные нарушения.

Согласно информации Государственного агентства лекарств, на данный момент была получена одна жалоба на побочные эффекты после вакцинации Janssen у 17-летнего подростка.

В Латвии молодых людей с 16 лет разрешили вакцинировать от Covid-19 начиная 17 мая и только вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Со 2 июня было разрешено прививать этой вакциной также подростков 12-15 лет. С 30 июля подростки 12-17 могут прививаться вакциной Spikevax от Moderna.