В Латвии 29 новых случаев заболевания Covid-19

За прошедшие сутки Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) обнаружил 29 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Тесты в воскресенье сдали 502 человека.

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Общее число больных Covid-19 достигло 376 человек. Из них 28 госпитализированы, три пациента находятся в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе ЦПКЗ зафиксировал первые случаи заражения SARS-CoV-2, которые не удалось отследить. То есть, в Латвии началась неконтролируемая передача заболевания в обществе. В воскресенье Кабинет министров ввел новые ограничения, теперь одновременно в публичных местах могут собираться не больше двух людей или члены одной семьи.