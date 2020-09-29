В Латвии 32 новых случая Covid-19, один человек скончался

За прошедшие сутки в Латвии проведены 3517 анализов на Covid-19 и 32 результата оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Один человек умер.

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Умер пациент в возрастной группе 80 — 85 лет.

По данным ЦПКЗ, 14 человек заразились от известных источников, пять человек вернулись из-за границы — Россия, Нидерланды, Франция. Путь заражения ещё 13 человек уточняется.

В понедельник в больницы поступили семь пациентов, всего в стационарах лечатся 16 человек. Выписаны 227 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Латвии проведены 315 747 анализов на коронавирус, заболели 1729 человек, из них 1307 выздоровели и 37 умерли.