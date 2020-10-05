В Латвии 40 новых случаев Covid-19, один человек умер

За прошедшие сутки в Латвии проведены 1748 анализов на коронавирус и 40 результатов оказались положительными. Один человек умер, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Скончавшийся пациент был в возрастной группе от 70 до 75 лет.

В воскресенье в больницы поступили три пациента с Covid-19. Всего в стационарах находятся 28 пациентов, из них четыре в тяжелом состоянии (возрастная группа от 40 до 70 лет). Из стационаров выписаны 234 человека.

С начала эпидемии в Латвии проведены 336 577 анализов на Covid-19, заболели 2126 человек. Из них 1307 пациентов выздоровели, а 39 скончались.