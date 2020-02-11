В Латвии 40% проверенных автосервисов не соответствуют требованиям охраны окружающей среды

Почти половина проверенных автосервисов — 40% — не соответствуют требованиям охраны окружающей среды, сообщила на пресс-конференции 11 февраля генеральный директор Госслужбы охраны окружающей среды (VVD) Элита Баклане-Ансберга.

В прошлом году Госслужба охраны окружающей среды в выборочном порядке проверила 222 автосервиса — те, которые находились под подозрением.

Главным образом нарушения касаются неправильной утилизации шин. Возбуждено 11 административных дел. Глава сектора контроля загрязнения окружающей среды VVD Калвис Авотиньш, в свою очередь, отметил, что по факту выявленных нарушений было возбуждено 11 административных дел.

В Латвии реализуется 17 000 тонн автомобильных покрышек в год, а в 2018 году в стране накопилось 105 000 тон непереработанных шин.

Баклане-Ансберга признала, что количество использованных шин увеличивается с каждым годом и пока нет "рецепта" для разрешения этой ситуации в краткосрочной перспективе. "В VVD не хватает человеческих ресурсов для проверки всех объектов. В VVD работают 70 инспекторов. В их поле зрения 15 000 легальных и еще несколько сотен нелегальных предприятий", — заявила она.

"В апреле будем призывать граждан сообщать на портале videssos.lv о запасах использованных шин, чтобы мы могли отслеживать загрязненные участки и находить решения", — добавила генеральный директор VVD.