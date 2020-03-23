В Латвии 41 новый случай заражения Covid-19, общее число больных - 180

За прошедшие сутки медики на новый коронавирус проверили 987 человек и 41 анализ оказался положительным, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний.

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Общее число больных достигло 180. Всего проверены 6114 человека.

В то же время в Литве за прошедшие сутки были зафиксированы 14 новых случаев заражения. Всего в стране на данный момент выявлены 143 больных.

Новость дополняется.

Как уже сообщалось, в Латвии до 14 апреля объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения Covid-19. До сих пор медики тестировали только тех, кто недавно вернулся из-за границы и имеет симптомы коронавируса — температура, кашель, воспаленное горло. На этой неделе алгоритм тестирования может измениться, и бесплатно анализы смогут сдать люди из групп риска, например, врачи и полицейские.