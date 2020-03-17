За последние сутки на коронавирус COVID-19 был проверен 391 пациент, 15 анализов оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Всего в стране были проверены 1538 пациентов и 49 из них были заражены новым коронавирусом.

Инфекционист Уга Думпис в своем твиттере сообщил, из-за длительного периода инкубации болезни эффективность введенных ограничительных мероприятий можно будет оценить только спустя какое-то время. "В ближайшее время число случаев вырастет, локальная трансмиссия происходит уже сейчас", — сказал инфекционист. О распространении болезни можно будет судить не ранее, чем через семь дней, о масштабах госпитализации — через 15 дней, смертности — через 25 дней.

"Нужно понять, что эпидемия неизбежна, но мы стараемся затормозить и прекратить одновременное заболевание людей", — сказал Думпис, добавив, что в случае эскалации ситуации главной будет защита и изоляция пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Сложнее всего это будет сделать в больших городах, признал он.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) сказал Латвийскому радио, что коронавирусом COVID-19 заразились несколько сотрудников учреждений, подведомственных Министерству внутренних дел (МВД).

На карантине находятся сейчас четыре сотрудника, но министр не уточнил, в каких учреждениях они работают, добавив лишь, что заражение вирусом не было связано с непосредственным выполнением рабочих обязанностей.

"Со своей стороны мы делаем все, что в наших силах, чтобы ограничить распространение вируса", — сказал министр.

Как уже сообщалось, 12 марта в Латвии объявлено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса COVID-19. Закрыты школы, вузы, многие предприятия и учреждения прекратили очное обслуживание клиентов. Сегодня, 17 марта, в стране остановлено все международное пассажирское сообщение. Жителей Латвии, застрявших за границей, репатриируют.