В Латвии 625 новых случаев Covid-19, скончались десять пациентов

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 625 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). От этого заболевания скончались 10 человек.

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Среди умерших один был в возрасте от 50 до 59 лет, три — в возрастной группе от 60 до 69 лет, три в возрасте от 70 до 79 лет, еще три — в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего за сутки проведено 13 840 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 4,5%.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 97 149 человек, умер 1821 человек.

Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 374,3 случая на 100 000 жителей. В четверг этот показатель равнялся 372,7 случая на 100 тыс. жителей. Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии превысил показатель предыдущего дня впервые с 5 марта.

За прошедшие сутки госпитализировано 60 больных Covid-19, в том числе шесть человек переведены из других медучреждений, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В больницах с коронавирусом находятся 626 человек. У 559 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 67 — в тяжелой.

Выписано за прошедшие сутки 92 пациента с коронавирусом, в том числе семь человек переведены в другие медучреждения.